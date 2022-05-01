Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl hac organizasyonunda görev alacak sağlık personelinin, 2020'de mülakata çağrılan fakat Kovid-19 salgını nedeniyle mülakat süreci tamamlanamayanlar arasından seçileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık görevlileri için 2022 yılı hac organizasyonu mülakatlarına ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "2020 yılı hac organizasyonu için müracaat ederek mülakata çağrılan fakat Kovid-19 salgını nedeniyle mülakat süreci tamamlanamayan personelin mülakatları tamamlanacak olup, 2022 yılı hac organizasyonu için yeni bir müracaat alınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre, 14-15 Mart 2020 arasında İstanbul Fatih İlçe Müftülüğünde İstanbul-1 Komisyonunda mülakata katılan uzman doktorlar ile 13-15 Mart 2020 arasında İstanbul-2 komisyonunda mülakata katılan aile hekimi, pratisyen doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerin mülakatları yapıldığı için tekrar mülakata çağrılmayacaklar.

Tayin ve il içinde görev yeri değişen veya iletişim bilgilerinde değişiklik olanların güncel bilgilerini "0312 286 57 82" faks numarasına dilekçeyle bildirmesi gerekiyor.

Duyuruda, mülakata katılmaya hak kazanıp, Kovid-19 sürecinde mülakatları yapılamayan sağlık personelinin mülakat yer ve tarihlerinin de belli olduğu kaydedildi.