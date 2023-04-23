Diyanetten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Diyanetten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Meclis'imizin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."