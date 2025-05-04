Diyanet ve Avusturya İslam Cemaati İşbirliği Protokolü İmzaladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Avusturya'daki Müslümanların resmi temsilcisi konumundaki Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) arasında dini ilişkileri güçlendirmek ve ortak faaliyetleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, protokol, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İGGÖ Başkanı Ümit Vural tarafından, Viyana'daki İGGÖ merkezinde yapılan törenle imza altına alındı.

Törende konuşan Erbaş, protokolün, Türkiye ve Avusturya'daki Müslüman toplumlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolle, başta eğitim, kültür ve bilim olmak üzere çok sayıda alanda ortak çalışma planları yapılması, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenmesi öngörülüyor.

İşbirliği çerçevesinde İslami kurumlar arasında bilgi, deneyim ve yayın paylaşımı yapılması, aşırılıkçı eğilimlere ve İslam karşıtı ırkçılığa ortak duruş sergilenmesi planlanıyor.

İmza töreninin ardından Erbaş, Avusturya'da Müslüman toplumlara hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbaş, ATİB Kitabevi'ni ziyaret etti

Erbaş, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği (ATİB) bünyesinde hizmet veren ATİB Viyana Kitabevi'ni ziyaret ederek, kurum faaliyetlerini inceledi.

Ziyaret kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelen Erbaş, gurbetçilerin taleplerini dinledi.

Erbaş, ATİB yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.