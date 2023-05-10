Diyanet, 'Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nü güncelledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2013'te basılan "İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü"nü güncelleyerek, yeniden yayımladıklarını bildirdi.

Erbaş, Başkanlık'ta 10-16 Mayıs İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü Tanıtım Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm insanlara karşı "hak" ve "adalet" ekseninde bir muamele yöntemi benimseyen Hazreti Muhammed'in kamu hizmetleri dahil birçok alanda engellilere görev verdiğini, onların sıkıntılarını hafifletmeye çalıştığını ve onları hiçbir haktan mahrum bırakmamaya azami gayret göstererek ümmetine en güzel örnek olduğu vurguladı.

Kur'an ve sünnetin rehberliğinde toplumun tüm kesimlerine hizmet etmeyi kendisine şiar edinen Diyanet İşleri Başkanlığının da aynı inanç ve hassasiyetle engelliler için hizmet ürettiğini aktaran Erbaş, engellilerin camilere ve kurslara rahatlıkla ulaşabilmeleri için mekanların fiziki şartlarını uygun hale getirmeye çalıştığını ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecekleri, ibadetler için gereken bilgi ve becerileri kazanabilecekleri kurslar düzenlediklerini kaydetti.

Erbaş, bu alanda istihdam edilecek görevlilerin eğitimlerine de özel bir önem verdiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin dini ve manevi gelişimine katkı sunacak, hayata dair motivasyonlarını artıracak projeler, faaliyetler yapıp çeşitli eserler hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kur'an kurslarımızda her yıl 1000-1500 civarı işitme engelli eğitim alıyor"

İnsanı hayata bağlayan en büyük gücün inanç olduğuna inandıklarını, inanç ve ibadetlerin, sorunlarla baş etme ve manevi iyileşme bakımından değerli bir imkan olduğunu da bildiklerini kaydeden Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Kur'an kurslarımızda görme ve işitme engelliler için oluşturduğumuz özel sınıflarımızda, her yıl yaklaşık 1000-1500 civarı işitme engelli vatandaşımız, din eğitimi alıyor. Engelli kardeşlerimiz, bir taraftan İslam'ın temel esaslarını, ibadetle ilgili meseleleri, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber'imizin sünnetini öğrenirken aynı zamanda onun örnek hayatını ve zorluklarla mücadelesini görerek, kendi sıkıntılarıyla baş etme becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar."

"Sözlüğü 10 yıl sonra güncelledik"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, engelli vatandaşlara yönelik hizmet alanlarından birinin de yayıncılık olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Tanıtımını yaptığımız 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü', işitme engellilerin zihin dünyalarına hitap edecek nitelikte yalın ve sade bir dil ile hazırlanmış kıymetli bir eserdir. Bu eseri 2013'te yayımladığımızda İslam dünyasında bir ilkti. Şu anda Türkiye'nin dışında başka ülkelerde var mı bilmiyorum, şu ana kadar olduğuna dair bilgi edinmedik. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bir ilki gerçekleştirmiş. 10 yıl sonra güncellemek gerekiyordu. Güncelledik ve 'Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü' ismiyle yeniden yayımlıyoruz."

"İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler" kitabının hazırlık çalışmaları devam ediyor

İki yıl önce hayata geçirdikleri "İşitme Engellilere Yönelik Kur'an Kursları Özel Öğretim Programı" kapsamında "İşitme Engellilere Özel Temel Dini Bilgiler" kitabı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ders kitabının hazırlık çalışmaları devam ederken, söz konusu öğretim programının ve kitabın ihtiva ettiği kavramların daha iyi anlaşılması için güncel bir sözlüğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından 2013'te basılmış olan 'İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü', işitme engelliler, işaret dili tercümanları, özel eğitim öğretmenleri, akademisyenler ve bu alanda görev yapan Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan bir komisyon tarafından büyük emeklerle güncellenerek yeniden basılmıştır."

Bununla birlikte 'engelsiz.diyanet.gov.tr' adıyla bir internet sitesi hazırlanmıştır. Engelli kardeşlerimiz, sözlükte yer alan kavramların videolarına buradan erişebileceklerdir. Yine burada, işaret diliyle hazırlanan görüntülü fetvalara, Türkiye genelinde engellilere hizmet veren engelsiz Kur'an kurslarımızın isim-adres gibi bilgilerine ve Başkanlığımızca engelliler için hazırlanan dijital yayın, materyal ve TV programlarına ulaşabileceklerdir."

Bu arada, programa katılan işitme engelliler için konuşmalar işaret diline de çevrildi.

Konuşmasının ardından "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü"nü tanıtan Erbaş, işitme engelli katılımcılarla fotoğraf çektirdi.