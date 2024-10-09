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Diyanet'ten Yeni Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursu Açılışı

Diyanet'ten Yeni Gençlik Merkezi ve Kur'an Kursu Açılışı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını yaptı. Erbaş, kursların amacının gençleri temel dini bilgileriyle donatmak olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da gençlik merkezi ve 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde yapımı tamamlanan "Yahyalar Hulusi Cengiz Diyanet Gençlik Merkezi ve H. İbrahim-Rabia Ergenç 4-6 Yaş Kur'an Kursu"nun açılış programına katıldı.

Erbaş, buradaki konuşmasında, 4-6 yaş Kur'an kurslarından sonra 7-10 yaş Kur'an kurslarının da faaliyete geçtiğini belirterek, "Bu kurslarımıza kaydolan öğrenci sayısı 40 bine yaklaştı. 7-10 yaşındaki çocuklarımız okullarından geliyorlar, biraz dinleniyorlar, yemekler yiyorlar. Sonra evlerinin en yakınındaki Kur'an kursumuzda ya da camimizde birkaç saatlik ders almaya başlıyorlar. Temel dini bilgilerinde onlara destek oluyorlar. Rabb'imizi, Peygamber'imizi (s.a.s.) Kur'an'ını tanıyan, bilen, devletine, milletine, ezanına, bayrağına sevgi dolu gençler yetiştirmek için hocalarımız onlara rehberlik yapıyor." ifadelerini kullandı.

4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara ne öğretilmesi gerekiyorsa Diyanet İşleri Başkanlığının o eğitimi verdiğini aktaran Erbaş, "O yaşlara kadar ahlak ilkelerini hiç olmazsa şöyle böyle öğrensinler, değerlerimizi öğrensinler. İyilik nedir, kötülük nedir, iyiliğin güzelliği, kötülüğün çirkinliği, doğrunun güzelliği, yalanın çirkinliği bunları öğrensinler. Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan sevgisi, ezan, bayrak sevgisi, büyüklere saygı göstermek, küçüklere merhamet etmek bunları öğrensinler." değerlendirmesini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 4-6 ile 7-10 yaş grubundaki çocukların şartlarına uygun programlar çalıştıklarını kaydetti.

Eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından, önce Yahyalar Hulusi Cengiz Diyanet Gençlik Merkezi'nin, daha sonra da H. İbrahim-Rabia Ergenç 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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