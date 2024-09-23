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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gazze'deki Zulmü Utanç Verici Buluyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gazze'deki Zulmü Utanç Verici Buluyoruz
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin'de, Gazze'de binlerce, on binlerce kadın, çocuk ve yaşlı, zalim işgalci siyonistlerin bombardımanı altında can vermekte, şehit olmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Filistin'de, Gazze'de binlerce, on binlerce kadın, çocuk ve yaşlı, zalim işgalci siyonistlerin bombardımanı altında can vermekte, şehit olmaktadır. İnsanlık adına ne acı, utanç verici." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda, "Özgür Kudüs Sergisi"nin açılışı yapıldı ve "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Erbaş, açılışın ardından yaptığı konuşmada, içinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, tarih boyunca Müslümanlar için Darüsselam olan Kudüs'ün bu sergi sayesinde daha tanınır hale geleceğini söyledi.

Bu tür çalışmaların Kudüs'ü dünya kamuoyuna duyurmaya vesile olacağını, serginin Kudüs davasına büyük katkı sağlayacağını belirten Erbaş, emek veren sanatçılara teşekkür etti.

Erbaş, İslam coğrafyasının son birkaç yıldır işgal edildiğini aktararak, "Filistin'de, Gazze'de binlerce, on binlerce kadın, çocuk ve yaşlı, zalim işgalci siyonistlerin bombardımanı altında can vermekte, şehit olmaktadır. İnsanlık adına ne acı, utanç verici. Bu zulüm son buluncaya kadar sesimizle, sözümüzle, sanatımızla, yardımlarımızla, boykotlarımızla bu farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filistin'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını yaraladığının altını çizen Erbaş, insanlık olarak mazlumun yanında, Müslüman bile olsa zalimin karşısında olunması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz da Kudüs bilincini diri tutmak, bu zulme engel olmak amacıyla basılı ve yazılı alanda görsel çalışmalar yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Seyir ve Sahne Ekibi'nce hazırlanan, "Şahsiyetli Bir Direniş: Kudüs" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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