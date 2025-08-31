Diyanet'ten Mevlid-i Nebi Davetiyelerine Açıklama: Altın Varak İddiaları Yalan

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine yönelik davetiyelerin "altın varaklı" olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Başkanlığın Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik davetiyeleri hakkında gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye gerek duyulduğu belirtildi.

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin Hicri 1500. yılı olması vesilesiyle Cumhurbaşkanlığının himayelerinde "Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla kutlanacağı aktarılan açıklamada, 3 Eylül 2025-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında devam edecek etkinliklerin bu yılın önemine uygun şekilde planlandığı bilgisine yer verildi.

Etkinliklere ilişkin davetiyelerin yalnızca Hicri 1500. yıl anısına kültürel bir hatıra olarak tasarlandığı, tasarruf tedbirlerine riayet edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlere konu olan davetiyeler, geçmiş yıllardan farklı olarak sadece bir davetiye değil, aynı zamanda Peygamber Efendimizin hatırasını yaşatacak bir kültürel hatıra niteliğinde hazırlanmıştır. Davetiyeler sade bir üslupla tasarlanmış olup, ön yüzünde gül motifi, arka yüzünde program bilgileri yer almaktadır. Ayrıca birçok davetliye dijital olarak iletilmiştir.

Bazı haberlerde iddia edildiği gibi altın varaklı bir basım kesinlikle söz konusu değildir. Davetiyeler, piyasadaki standart baskı teknikleriyle hazırlanmış olup, Başkanlığımız bugüne kadar hiçbir davetiyesinde altın süsleme unsurlarına yer vermemiştir. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan ve maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan söz konusu bu yalan haberlerin yer aldığı medya ve sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."