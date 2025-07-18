Diyanet'ten Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali Diyarbakır'da Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Diyarbakır'da düzenlendi.

İl Müftülüğünün ev sahipliğinde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de düzenlenen bölge finaline, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Adıyaman, Mardin, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan yarışmaların birincileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada din görevlileri, "20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finalinde yarıştı.

Finalistler, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ve üyelerden oluşan jürinin önünde ezanı hicaz, uşşak, rast ve saba makamında seslendirdi.

Jüri, yarışmacıları sahne duruşu, diksiyon, güzel ses ve makam uygunluğu kriterlerine göre değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonucu Gaziantep'ten Nurullah Duman 1'inci, Malatya'dan Muhammed Altan 2'nci ve Diyarbakır'dan İbrahim Halil Çakar 3'üncü oldu.

Yarışmada 1'inci seçilen Nurullah Duman, Niğde'de düzenlenecek Türkiye finaline katılacak.