Diyanet'ten 'Baba Okulu' Projesi ile Aile Mutluluğu Hedefleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Baba Okulu" projesi kapsamında eğitim alan babalar ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Baba Okulu" projesinden yararlanan babalar ve çocuklarıyla başkanlıkta buluştu.

Burada konuşan Erbaş, "Baba Okulu" ifadesinin çok sıcak bir ifade olduğunu belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özenle projelendirilen, çocuklarımız babalarıyla daha mutlu bir hayat nasıl sürdürebilirler, ailelerini daha huzurlu nasıl yapabilirler, bu amaçla doğmuş bir projedir." ifadelerini kullandı.

"Baba huzurlu olursa aile huzurlu olur, çocuklar da anneler de huzurlu olur." diyen Erbaş, bu tip seminer ve eğitimlere ailelerde genellikle annelerin ilgi gösterdiğini ancak babaların bu konuda biraz eksik kaldığını kaydetti.

Erbaş, bu amaçla "Baba Okulu" ismiyle birkaç yıldır projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anneleri, babaları mutlaka medeniyetimizin değerleriyle tanıştırmamız ya da tanışıklığını geliştirmemiz, aile ilkeleri ve değerleriyle, çocuk, anne, baba, aile nasıl mutlu, huzurlu olur, bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı olarak önemli çalışmalar yapıyoruz."