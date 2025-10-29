Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

DİYANET İşleri Başkanlığı, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümüne kavuşmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdinin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bundan bir asır önce aziz milletimiz, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi vermiştir. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik-beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseridir" denildi.

'CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

Mesajın devamında ise, "Bizlere düşen, kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla koruyup her birimize emanet ettiği cennet vatanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımızı ve mukaddesatımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana her geçen gün daha da güçlenen ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla birlikte dayanışma ruhuyla çalışmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.