Diyanet, süreli yayınlarına İngilizce hazırlanan 'Diyanet Journal'i ekledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlığın süreli yayınlarına, "Diyanet Journal" adlı yeni dergi eklediklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarım asırlık dergicilik tecrübemize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Doğru bilgiyi yaymak, iyiliği çoğaltmak gayesiyle yayınlarımıza kazandırdığımız ilk İngilizce dergimiz 'Diyanet Journal' hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "journal.diyanet.gov.tr" linkini paylaşarak, derginin web sitesinin de açıldığını duyurdu.

Diyanetin ilk İngilizce dergisi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın ilk İngilizce dergisi olma özelliğini de taşıyan yayında, başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere, tüm Müslümanlar ve İslam hakkında bilgi almak isteyen insanlara yönelik içerikler hazırlanacak.

Dergiyle İslam'ın hak ve adalet anlayışı, Hazreti Muhammed'in üstün ahlaki vasıflarının ele alınmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın doğru bir şekilde anlatılması ve İslam hakkındaki yanlış bilgi ve algıların bertaraf edilmesi amaçlanıyor.