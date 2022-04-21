Diyanet, şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek - Haberler

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Diyanet, şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Diyanet, şevval umresini iki ayrı turla gerçekleştirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mayıs, Umre, Hac, Güncel, Haberler

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