Diyanet İşleri Başkanlığından Kur'an Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca lise çağındaki gençlere yönelik "Kur'an eğitim merkezleri" açılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Sınavla girilecek Kur'an eğitim merkezlerinde 05.00-22.00 saatleri arasında verilecek. Eğitim yüz yüze gerçekleştirilecek, gerekirse uzaktan eğitim de yapılabilecek. Kur'an eğitim merkezlerinin müfredatı Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Kur'an Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle "Kur'an eğitim merkezleri ve bu merkezlerde eğitim alan öğrencilere yönelik olan yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları ile yürütülecek eğitim hizmetleri ve bunların yönetim ve denetim esasları" belirleniyor.

Yönetmelikte "Kur'an eğitim merkezi", "Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve hafızlık ile ilgili bilgileri geliştirmek ve Arapça ile İslami ilimler alanımda eğitim verilmesi amacıyla doğrudan Başkanlığa bağlı olarak kurulan merkezler" olarak tanımlandı.

Kur'an eğitim merkezlerinin hedefleri ve ilkeleri ile görev ve faaliyetleri "Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i okuma, temel dini bilgiler ve hafızlık ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, temel düzeyde Arapça eğitimi vererek öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'in ana konularına vakıf olmalarımı sağlamak, İslami ilimler alanında Kur'an-ı Kerim ve sünnet temelli eğitim vermek, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, İslami ilimlerle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisi kazandırmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak, öğrencilerin milli ve manevi bilince sahip, insanlara saygılı, öğrendiklerini teori ve pratik bütünlüğü içinde ahlaki yaşantılara dönüştürebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, öğrencilerin katılımcı, araştırmacı, problem çözücü ve aidiyet bilincine sahip sorumluluk sahibi olarak yetişmelerine katkı sağlamak" olarak belirtildi.

Teorik ve pratik olarak yapılacak eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde Diyanet Akademisi, müftülükler ve ilahiyat fakülteleriyle iş birliği yapılacak.

KUR'AN EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILIŞI

Kur'an eğitim merkezleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak fiziki şartlar, coğrafi konum, ulaşım, öğrenci potansiyeli ve ihtiyaçlar dikkate alınarak uygun görülen yerlerde Diyanet İşleri Başkanı'nın onayıyla açılacak.

Kur'an eğitim merkezlerinin Başkanlığa tahsisli veya Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetindeki taşınmazlarda açılması esas olacak. Kur'an eğitim merkezleri olarak kullanılacak binanın fiziki koşulları ve teknik şartları, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek. Kur'an eğitim merkezlerinin yönetimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca atanan müdürler tarafından yürütülecek.

MÜFREDATI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAZIRLAYACAK

Kur'an eğitim merkezlerinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan eğitim programları uygulanacak, eğitimlerde Başkanlıkça hazırlanan veya belirlenen ders kitapları kullanılacak ve uygun görülen ders materyalleri takip edilecek.

EĞİTİM TAKVİMİ VE SAATLERİ

Eğitimler yüz yüze gerçekleştirilecek ancak uzaktan eğitim yöntemi de kullanılabilecek. Kur'an eğitim merkezlerinde eğitim takvimi, programlar ve illerin özellikleri dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek.

Kur'an eğitim merkezlerinin eğitim saatleri; öğrencilerin örgün eğitim dışında kalan zaman, mahalli şartlar ile öğrencilerin istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak 05.00- 22.00 arasında olacak şekilde Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek. İhtiyaca ve talebe bağlı olarak, mesai saatleri dışında ve hafta sonunda da eğitim yapılabilecek.

MEZUNİYET BELGESİ VERİLECEK

Kur'an eğitim merkezlerinde yapılacak sınavlara ait usul ve esaslar ile sınavları yapmak ve değerlendirmek için komisyonlar oluşturulacak. Eğitimin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olanlara Kur'an Eğitim Merkezi Mezuniyet Belgesi verilecek.

Eğitimlerin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının tespitine yönelik anket, gözlem ve görüşme gibi ölçme ve değerlendirme araçları uygulanacak.

Kur'an eğitim merkezlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığında, Başkan veya eğitimden sorumlu Başkan yardımcısının başkanlığında 9 kişilik "Kur'an Eğitim Merkezleri Kurulu" oluşturulacak.

Kur'an Eğitim Merkezleri Kurulu, her yıl mayıs veya haziran aylarında belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanacak.

Kur'an Eğitim Merkezleri Kurulunun görevleri, "Kur'an eğitim merkezleri açılmasına ihtiyaç duyulan yerlerle ilgili teklifleri değerlendirmek, uygulanacak eğitim programları ve materyalleri ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak, eğitim yılını değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak" olarak belirtildi.

Ayrıca, Kur'an eğitim merkezlerinde Öğretmenler Kurulu oluşturulacak.

KUR'AN KURSLARINA KİMLER KAYIT YAPTIRACAK

Kur'an eğitim merkezlerine kayıtlar, Diyanet tarafından belirlenecek esaslara ve sürelere uygun olarak yapılacak.

Kur'an eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için "Hafızlık icazetnamesine/belgesine sahip olmak, 14-17 yaş aralığında olup lise eğitimine örgün olarak devam ediyor olmak, yapılacak Kur'an eğitim merkezi giriş sınavlarında başarılı olmak" şartları aranıyor.

Yabancı uyruklu olanlar da Kur'an eğitim merkezlerine kabul edilecek.

Kur'an eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin eğitime katılmaları ve derslere devamları zorunlu olacak. Öğrencilerin devam durumu takip edilecek. Geçerli bir mazereti olsa dahi, bir dönemin fiilen eğitim verilen veya ders yapılan günlerinin 1/8'inde eğitime katılmamış olan öğrencilerin, Kur'an eğitim merkezinden kaydı silinecek ve ilişiği kesilecek. İlişikleri kesilenlerin durumları Genel Müdürlüğe bildirilecek.

YURT VE PANSİYONLAR AÇILABİLECEK

Kur'an eğitim merkezleri bünyesinde öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığının onayı ile yurt ve pansiyonlar açılabilecek. Yurt ve pansiyonlar Kur'an eğitim merkezinde eğitim eğitim faaliyetleri devam ettiği sürece hizmete açık bulundurulacak.

Kur'an eğitim merkezleri ile bünyelerindeki yurt ve pansiyonların; yemek, temizlik, güvenlik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bütçe durumuna ve ilgili mevzuata uygun olarak hizmet satın alınabilecek.

Kur'an eğitim merkezleri ile bünyelerindeki yurt ve pansiyonların denetimi, Başkanlık müfettişleri tarafından yapılacak.

YÖNERGE ÇIKARILACAK

Kur'an eğitim merkezleri bünyesindeki yurt ve pansiyon binalarının taşıyacağı teknik şartlar, müdür ve öğretmenler ile diğer personelin görevleri, Kur'an eğitim merkezlerinde belirlenen kurallara uymayan, düzen ve disiplini bozan öğrenciler için yapılacak işlemler, Kur'an eğitim merkezlerindeki sınıf mevcuduna ilişkin esaslar, Kur'an eğitim merkezlerinde bulundurulacak yazılı ve görsel yayınların nitelik ve türleri ile diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenecek.