Diyanet İşleri'nden Cuma Hutbesi: Ailenin Önemi ve Tehditler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma hutbesinde, aile yapısının karşı karşıya olduğu tehditler ve ailede mutluluğun kaynağına vurgu yapıldı. Ailenin öneminin yanı sıra çocukların külfet gibi gösterilmesi eleştirildi.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okutulacak Cuma hutbesinde, "Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrımeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Cuma hutbesi, "Ailede Huzurun Kaynağı: Sohbet ve Muhabbet" başlığıyla yayımlandı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbede, ailenin insanın huzur bulduğu bir güven yurdu olduğu belirtilerek, " Aile, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden biridir. Ruhun sekinet bulduğu, insanın insana, canın canana emanet edildiği güven yurdudur" denildi. Hutbede, şöyle devam edildi:

"Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir, önemlidir, değerlidir. Anne ve baba; fedakarlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar; Allah'ın

eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleridir. Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir. Nine ve dede ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır.

"Çocuklarımız külfet gibi gösterilmektedir"

Büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler, aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin

bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedeler ise rahatlık ve konfor

gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahküm edilmektedir.

Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler; bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları ile aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü; Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajları ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
