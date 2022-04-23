Diyanet İşleri Başkanlığından 23 Nisan mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.