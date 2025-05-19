Diyanet İşleri Başkanlığından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başkanlıkça yayımlanan kutlama mesajında, 19 Mayıs 1919'un, vatan toprağını işgale yeltenen emperyalist güçler karşısında, olağanüstü zor şartlarda varoluş mücadelesi veren aziz milleti, sinesinde büyüttüğü zafere ulaştıran bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

"Bundan 106 yıl önce, kahraman milletimizin bağımsızlık umutlarını inanca dönüştüren, kurtuluş ateşini tutuşturan bu tarih, kutsal değerleri uğruna varını, yoğunu ortaya koyan hürriyete meftun bir milletin yeniden şahlanmasına tanık olmuştur." ifadeleri kullanılan mesajda, "Ya istiklal ya ölüm" diyerek ayağa kalkan milletin, eşine az rastlanan bir direnişle şanlı bir zafere ulaştığı ve bağımsızlığını ilan ettiği anımsatıldı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gök kubbemizde özgürce dalgalanan şanlı bayrağımız, üzerinde huzurla yaşadığımız vatan toprağımız, minarelerden semaya yükselen kutlu ezanlarımız, Hak'tan başkasının önünde eğilmeyen şanlı ecdadımızın bizlere emanetidir. Bizlere düşen, ecdadımızın din, vatan, millet ve mukaddesat uğruna verdiği mücadeleyi ve destansı direnişi doğru anlamak, bıraktıkları emanetlere sahip çıkarak yarınlara taşımak ve bağımsız, güçlü Türkiye'yi muhafaza ve müdafaa etmektir.

Milli birlik ruhumuzun her daim diri kalması temennisiyle başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Geçmişten bugüne canları pahasına dinimizi, vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı, istiklal ve istikbalimizi koruyan tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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