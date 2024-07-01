Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı.

Kentte belirlenen 800 noktada çocuklar 7 hafta boyunca kurs görecek.

Emir Sultan Camisi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, kursların bugün itibariyle başladığını söyledi.

Konteyner kentler, camiler ve mescitlerde kursa başladıklarını aktaran, Sevil, "16 Ağustos'a kadar 7 haftalık süreçte yaz Kur'an kursumuz devam edecek. İnşallah camilerimizde, Kur'an Kurslarımızda, konteyner kentlerde, prefabrik mescitlerde, Adıyaman'ımız genelinde kurslarımız başlamış oldu. Çocuklarımız için verimli bir dönem geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Ailelere çocukların kurslara yönlendirilmesi noktasında çağrıda bulunan Sevil, "Ebeveynler, dedeler, nineler olarak çocuklarımızın ellerinden tutup onları kurslarımıza getirmelerini bekliyoruz. İl genelinde 800 civarında mekanımızda, camilerde kuran kurslarında eğitim görülecek. Kur'an kurslarımızda tabi dinimizin temel kitabı olan Kur'an-ı Kerim, ibadet, namaz, oruç bunun yanında Peygamber Efendimizin hayatı öğretilecek." diye konuştu.