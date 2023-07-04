Diyanet İşleri Başkanlığı Yaz Kur'an Kursları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta başladı. Kurslarda çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta başladı.

Ardahan'da kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İl Müftü Vekili Mustafa Demir, AA muhabirine, kent geneli 82 kursta 1581 çocuğun yaz Kur'an kurslarına katılım sağladığını söyledi.

Demir, "Kurslarımızı ziyaret edip çocuklarla tanışma fırsatı buluyoruz. Amacımız yaz Kur'an kursların amacına uygun ve daha çok kitleye hizmet etmesini sağlamak." dedi.

Ardahan Merkez Camisi'nde de 80 öğrenci yaz Kur'an kursunda eğitimlerini din görevlileri eşliğinde almaya başladı.

Tunceli

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi merkezi ve köylerdeki camilerde, yaz Kur'an kursları başladı.

Kurslarda Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili eğitimin yanı sıra çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler de düzenlenecek.

İlçeye bağlı Sarıbalta köyünde kursa katılan Hamza Koçoğlu ve Mina Su Erel, yaz tatilinde Kur'an okumayı ve namaz surelerini öğrenmek istediğini belirtti.

Ağrı

Ağrı'da da camiler ve kurslarda yaz Kur'an kursları başladı.

İl Müftüsü Celal Büyük, bütün çocukları yaz Kur'an kurslarına davet ettiklerini söyledi.

Kurslara ilişkin Büyük, "Evlatlarımız bu dönemde yeni arkadaşlar edinecek, yeni bilgiler öğrenecekler. Hocalarımız onlara birçok sosyal etkinlikler yaptıracak, yani hem eğlenecek hem öğrenecekler. Bu sayede evlatlarımız eğitim sonunda hem manevi anlamda hem de sosyal yönden kendilerini geliştirecekler." diye konuştu.

Kars

Kars'ta da başlayan yaz Kur'an kurslarına katılım yüksek.

Merkez mahallelerinde, ilçe ve köylerinde bulunan bütün camilerde başlayan kursta, çocuklara farklı konularda bilgiler veriliyor.

Eğitime verilen aralarda çocuklar, eğitmenler eşliğinde cami bahçesinde vakit geçiriyor.

Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, "Burada verdiğimiz eğitimler sayesinde minik çocuklarımız hem dinlerinin kurallarını, hem de yeni arkadaş ortamı kuruyorlar." dedi.