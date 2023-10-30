Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uluslararası ' Filistin ve Gazze' toplantısı (2)

92 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplantının ardından ortak bildiriyi açıkladı. Erbaş, İsrail rejiminin, kirli Siyonist emelleri uğruna Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yaptığını belirterek, "Bu alçakça saldırı ve soykırım karşısında Batılı devletler, adeta Siyonist İsrail tarafından esir alınmışçasına derin bir sessizlik ve karanlığa gömülmüş vaziyettedir. İnsanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Savunduğunu iddia ettiği bütün değerleri ayaklar altına alan Batı, artık iflas etmiştir" dedi.

'GAZZE HALKININ MÜCADELESİ MEŞRU VE ONURLU'

İsrail'in, emperyalistlerin desteğini arkasına alarak sergilediği insanlık dışı politikaları ve zulümlerinin dünyayı topyekun bir felakete sürüklediğini işaret eden Erbaş, "İsrail, Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılara derhal son vermelidir. Filistinlilerin evlerinden ve yurtlarından çıkarılması, topraklarının işgal edilmesi asla kabul edilemez. İsrail'in işgal ve istila girişimine karşı Gazze halkının verdiği mücadele, din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu bir mücadeledir. Bu asil mücadeleyi her bakımdan desteklemek ve yaşanan soykırımı durdurmak için maddi manevi mücadele etmek, her Müslüman için iman ve kulluk sorumluluğudur. Kudüs Müslümanlarındır, Filistin ve Gazze Müslüman yurdudur ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır" diye konuştu.

'ULUSLARARASI KURULUŞLAR HAREKETE GEÇMELİ'

İsrail'in, temellerini kirli ve sapkın bir inanca dayandırdığı saldırılarıyla Gazze'de bir soykırım yaptığını söyleyen Erbaş, "Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bu soykırımı durdurmak için bir an önce harekete geçmelidir. Mazlumları korumak için bir an önce bölgeye barış gücü gönderilmelidir. Bu minvalde, Gazze'ye acilen insani yardım koridoru açılması, başta elektrik ve su olmak üzere temel yaşam ürünlerinin Gazze'ye ulaştırılması, yaralıların çevre ülkelerdeki hastanelere intikalinin sağlanması için gerekli tedbirler alınması geciktirilemez bir zorunluluktur. İşgalci İsrail'in katil yöneticileri şunu bilmelidir ki haksız yere insanların malına, mülküne, canına kasteden hiçbir iktidar, emellerine ulaşamamıştır. Zalimlerin sonu hüsrandır, cehennemdir. Zulüm ve haksızlık, tarihin hiçbir döneminde insanlığa huzur getirmemiştir. Başta Müslümanlar olmak üzere vicdan sahibi herkes, Siyonizmin kirli planlarına karşı daima ayakta duracaktır" ifadelerini kullandı.

'KUDÜS VE GAZZE, MÜSLÜMANLARI VAHDETE ÇAĞIRIYOR'

Gazze'yi, Filistin'i işgal edenlerin, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti bulduklarını belirten Erbaş, "Kudüs ve Gazze, Müslümanları vahdete çağırıyor. İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmesi, zulme ve soykırıma engel olması tarihi bir sorumluluktur. Yüreklerin ve duaların birleştiği gibi güç ve imkanlar da Filistin ve Kudüs için birleştirildiğinde başta Gazze olmak üzere yeryüzünün asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek; İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri dünyaya yeniden nizam verecektir" dedi.

'ORTAK BİR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'

Erbaş, Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırımın bütün insanlığın ortak sorunu olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Siyonist İsrail hükümetinin bu katliam ve saldırıları, tüm insanlığın geleceğine kastetmektedir. Fütursuzca işlenen bu cinayetlerin ve soykırımın karşısında durmak, insan olmanın bir gereğidir. Sağduyulu Yahudilerin, Siyonist İsrail hükümetinin bu soykırım ve katliamlarını tasvip etmediğini biliyoruz. Onların seslerini daha fazla yükseltmeleri, insan onurunu hiçe sayan ve birlikte yaşama hukukunu yok etmeye çalışan bu saldırıların durdurulmasına önemli katkı sunacaktır. Bu sebeple insaf ve vicdan sahibi insanların gücünü birleştirmek üzere diğer din mensupları ile de iletişim kurması ve insanlığı felakete sürükleyen bu barbarlığı durdurmak için ortak bir eylem planı hazırlanması önem arz etmektedir."

'GÖSTERİLERE DEVAM EDİLMELİ'

İsrail'in saldırılarına destek veren devletlere de çağrıda bulunduklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Vicdanları yaralayan bu vahşete rağmen İsrail'e destek veren yönetici ve hükumetlerin konumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve kararlarını insanlığın ortak geleceği doğrultusunda değiştirmeleri için dünyanın her yerinde hukuk ve ahlak ekseninde gösterilere devam edilmelidir. Aksi halde Filistin ve Gazze'de işlenen soykırıma destek veren, eşi görülmemiş bu vahşete sessiz kalanlar gibi, gözlerini ve kulaklarını buna kapatanlar da tarih sayfalarında zillete mahkum olacaktır."

Erbaş ayrıca, bildiride dile getirilen hususların hayata geçirilmesi için bir takip komisyonu kurulmasına karar verildiğini söyledi.