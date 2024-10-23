Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İyilik Haftası' Müjdesi

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren 13-20 Mart arası ülkemizde İyilik Haftası'nı idrak edeceğiz. 13-20 Mart arasını 'İyilik Haftası' faaliyetlerini gerçekleştireceğimiz bir hafta olarak belirledik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İyilik Atölyeleri Hayırda Buluşuyor' temalı hayır çarşısının açılışını yaptı. 21 ilden katılımın olduğu hayır çarşısı, 25 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Erbaş, TDV olarak yurt içinde ve yurt dışında 'İyiliğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmasın' diye çalıştıklarını kaydederek, "Ne büyük bir iyilik, ne büyük bir hayır hareketidir. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren 13-20 Mart arası ülkemizde İyilik Haftası'nı idrak edeceğiz. 13-20 Mart arasını 'İyilik Haftası' faaliyetlerini gerçekleştireceğimiz bir hafta olarak belirledik. Allah'ın izniyle bundan sonra daha da iyiliklerin artması, yapılan hayırların çoğalması için 'İyilik Haftamız' büyük bir vesile, büyük bir vasıta olacaktır" dedi.