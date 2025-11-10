Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Atatürk'ün 87. Yılına Anma Mesajı

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz" mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaşıldı. Mesajda, şöyle denildi:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz.

Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınalra taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."