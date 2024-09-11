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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili açıklama

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutla ilgili yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek açıklama yaptı. Konutun 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edildiği ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları tarafından kullanıldığı ifade edildi.

DİYANET İşleri Başkanlığı'ndan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konut ile ilgili yapılan açıklamada, "Söz konusu konut, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilmiş ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları bu konutta ikamet etmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konut ile ilgili bazı basın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Söz konusu konut, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilmiş ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları bu konutta ikamet etmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23.09.1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliğine göre yerine getirilmektedir. Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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