Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '15 Temmuz' köşesi oluşturuldu

DİYANET İşleri Başkanlığı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısına '15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi' oluşturuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın giriş katında, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısını yaşatmak için '15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi' yapıldı. Köşenin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz 2016'da yaşananların darbe girişiminden çok, bir işgal girişimi olduğunu ifade etti. Şehitlerin unutulmaması için köşeyi yaptıklarını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 3 şehidimiz, 94 gazimiz var. Türkiye genelinde 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, sizlerden razı olsun" dedi.