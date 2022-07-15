Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '15 Temmuz' köşesi oluşturuldu - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '15 Temmuz' köşesi oluşturuldu

Demirören Haber Ajansı - Sibel Can - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda '15 Temmuz' köşesi oluşturuldu

DİYANET İşleri Başkanlığı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısına '15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi' oluşturuldu.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısına '15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi' oluşturuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın giriş katında, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısını yaşatmak için '15 Temmuz Gazi ve Şehitleri Köşesi' yapıldı. Köşenin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz 2016'da yaşananların darbe girişiminden çok, bir işgal girişimi olduğunu ifade etti. Şehitlerin unutulmaması için köşeyi yaptıklarını belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 3 şehidimiz, 94 gazimiz var. Türkiye genelinde 251 şehidimiz, 2 bin 196 gazimiz var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, sizlerden razı olsun" dedi.

'BÜTÜN CAMİLERDE SELALAR YÜKSELECEK'

Şehitliği ve gaziliği her an hayatının parçası olarak gören bir milletin parçası olduğunu vurgulayan Erbaş, "İnşallah bu ruhu neslimize de taşıyacağız. Çocuklarımızı böyle yetiştireceğiz. Bir millet şehitliği ve gaziliği eğer hayatının bir parçası olarak görür, hazmeder, bununla yaşarsa o millet; Allah'ın izniyle hiçbir zaman düşmez. İşte düşmedi, sizin sayenizde. O gece, saat 00.13'te ülkemizin 90 bin camisinden yükselen selalar vatan hainlerini, işgal güçlerini püskürtme noktasında en büyük vasıta oldu. Bu gece de inşallah 00.13'te bütün ülkemizin camilerinde selalarla yeniden o günü, o geceyi hatırlayacağız" diye konuştu.

Erbaş, konuşmasının ardından programda bulunan gazilere günün anısına plaket verdi.

Demirören Haber Ajansı / Sibel Can - Güncel

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