Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeni Genel Müdür Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, göreve başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni genel müdürler için Başkanlık yerleşkesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Hamza Bayram, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Genel Müdürü Mehmet Arslan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdürü Halit Güldemir görevi önceki müdürlerden devraldı.

Birinci Hukuk Müşavirliğine tedviren görevlendirilen Ertuğrul Coşkun ise asaleten atanmasının ardından görevine başladı.

Görevini tamamlayan yöneticilere teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni genel müdürlere başarı diledi.