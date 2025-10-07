Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yeni Genel Müdür Atamaları Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan yeni genel müdürler görevlerine başladı. Devir teslim töreninde önceki müdürlere teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına atanan genel müdürler, göreve başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni genel müdürler için Başkanlık yerleşkesinde devir teslim töreni düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Hamza Bayram, Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Nazif Fethi Yalçınkaya, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Genel Müdürü Mehmet Arslan ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdürü Halit Güldemir görevi önceki müdürlerden devraldı.

Birinci Hukuk Müşavirliğine tedviren görevlendirilen Ertuğrul Coşkun ise asaleten atanmasının ardından görevine başladı.

Görevini tamamlayan yöneticilere teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, yeni genel müdürlere başarı diledi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona eriyor! Jordi Alba'dan futbola veda

Resmen açıkladı! Sezon sonu futbolu bırakıyor
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.