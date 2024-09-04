Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Binasında Tuvalet Bakımı ve Onarımı İçin İhale Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Ankara'daki merkez binasında bulunan tuvaletlerin bakım ve onarım işlerinin yapılması için ihale yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, Başkanlığın Ankara'daki merkez binasında bulunan tuvaletlerin ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, "Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır" açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden, Başkanlığın Ankara'daki merkez binasında bulunan tuvaletlerin bakım ve onarım işlerinin 6 milyon liraya yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"20 Mayıs 2024'te ihaleye çıkıldı ve kazanan yüklenici firmayla sözleşme imzalandı"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Hizmet Binas'ındaki tuvaletlerin bakım-onarımlarına ilişkin çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 1986 yılında yapımına başlanan Başkanlığımız Merkez Hizmet Binası, 2001 yılından itibaren hizmet vermektedir. Mezkür binaya ait tuvalet ve müştemilat tesisatlarının artık hizmet veremeyecek duruma gelmeleri nedeniyle bakım onarımın yapılması zorunlu hale gelmiştir. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile gerekli izinler alınarak 20 Mayıs 2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım-onarım, tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Esenler, Bağcılar su kesintisi listesi! 4-5 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi?
title