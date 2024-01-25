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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan S.K. hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan şikayette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan S.K. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan şikayette bulundu.

Başkanlığın Hukuk Müşavirliğince, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği genel kurulunda, dernek başkanı adaylarından S.K'nin cami içinde dernek üyelerine konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığına ilişkin görüntülerin, sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı anımsatıldı.

Bu görüntülerin halk nezdinde rahatsızlığa neden olduğu ifade edilen dilekçede, Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu saygısızlığın Müslüman vatandaşları rencide ettiği ve toplumda infiale neden olduğu kaydedildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Şikayete konu video ve resimler incelendiğinde, halkımızın göbek hizasından aşağı tutmaktan dahi sakındığı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yere bırakılması ve üzerine ayakla basılması Anayasa'da ifade edildiği üzere 'dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar' etmektir. Ayrıca ilgili şahsın yaptığı fiil, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayan bir eylemdir."

Dilekçede, S.K. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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