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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Eğitim Merkezlerini Açıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla Kur'an eğitim merkezlerini açacak. Ankara, İstanbul, Bursa ve Rize'de faaliyete başlayacak merkezlerin sayısı 20'ye çıkarılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca liseye geçen hafızların ezberlerinin unutulmaması amacıyla ilk defa hayata geçirilecek Kur'an eğitim merkezleri, 9 Eylül'de açılacak.

Ankara, İstanbul, Bursa ve Rize'de bu yıl faaliyete başlayacak merkezlerin sayısının 20'ye çıkarılması hedefleniyor.

Yatılı hizmet verecek Kur'an eğitim merkezleri öğrencileri, örgün eğitimlerini Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) işbirliği kapsamında belirlenen imam hatip liselerinde alacak.

"Çocuklarımızın hafızlığını korumak niyetiyle Kur'an eğitim merkezlerini açıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine Kur'an eğitim merkezlerinin kurulmasının, kanunla Diyanet'e verilen bir görev olduğunu söyledi.

Kur'an eğitim merkezlerini, ortaokulu bitiren ve liseye geçen hafızlar için daha nitelikli eğitim alanları oluşturmak için açacaklarını belirten Akbulut, "Çocuk 2-3 yıl gibi büyük bir çabayla hafızlığını yaptıktan sonra lise hayatına başladığında yoğun telaş ve ergenlik hafızlığının unutulmasına zemin hazırlayabilir. Biz çocuklarımızın hafızlığını korumak ve bunun üzerine bir şey koymak niyetiyle Kur'an eğitim merkezlerini açıyoruz." diye konuştu.

Merkezlere kabul edilen çocukların örgün eğitimine de devam edeceğini dile getiren Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafızlığını tamamlamış, LGS'ye girmiş öğrenciler bize başvuruda bulunacak. Hem liseye gidecekler hem de eğitim merkezlerimizde müfredatımızı da görecekler. Kur'an eğitim merkezlerindeki öğrencilerden beklediğimiz ilk şey, hafız olmaları. Yani hafız olup, LGS'ye sınavına girmeleri ve lisede okumaları gerekiyor. Burada hem lise hem de hafızlık şartı var. Tabii bir de LGS'den sonra biz bir yetenek sınavı düzenleyeceğiz. Yüzde 50 yetenek sınavı, yüzde 50 LGS başarıları esas alınarak birleştirilecek."

Eylül ayında dört Kur'an eğitim merkezinin hizmete başlayacağını duyuran Akbulut, Ankara, İstanbul ve Rize'deki merkezlerin erkeklere, Bursa'dakinin ise kız öğrencilere yönelik faaliyet göstereceğini bildirdi.

"90 erkek, 30 kız öğrenci alınacak"

Şimdiye kadar 500'ye yakın öğrencinin başvuruda bulunduğunu açıklayan Akbulut, "Yetenek sınavıyla üç erkek eğitim merkezimiz için 90 öğrenci alınacak. 30 kız öğrenci de Bursa'daki eğitim merkezimize kabul edilecek. Tercih talepleri alındı." bilgisini paylaştı.

Kur'an eğitim merkezlerinin MEB tarafından belirlenen liselerle eşleştirileceğini belirten Akbulut, "Öğrenci günün yarısında okuldaki derslerini aldıktan sonra diğer yarısını Kur'an eğitim merkezlerinde geçirecek. İlk yıldaki hedefimiz çocuğu, hem hafızlığını pekiştirmeye hem de Arapça öğrenmeye sevk etmek olacak. 2. ve 3. sınıfta ise temel İslami eğitimlere geçilecek." bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin lisede İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerini de almalarını teşvik edeceklerinin altını çizen Akbulut, İslami ilimler, dini musiki gibi dersleri de vereceklerini belirtti.

Kur'an eğitim merkezlerinde her çocuğun burslu olacağını ifade eden Akbulut, Türkiye Diyanet Vakfı ve işbirliğine varılan diğer vakıfların bursları karşılayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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