Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul'daki Bir Camide Yaşandığı İddia Edilen Görüntülere Soruşturma Başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.