Diyanet İşleri Başkanlığı Görevlisi Hakkında Rüşvet Soruşturması Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Ahmet Daşdanbek hakkında rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Medyada çıkan para sayma görüntüleri sonrası harekete geçildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli Ahmet Daşdanbek hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinden Ahmet Daşdanbek hakkında bugün bir kısım medya organlarında rüşvet aldığı şüphesini ortaya koyan para sayma görüntülerine dair çıkan haberler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel