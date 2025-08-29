Diyanet İşleri Başkanlığı e-Diyanet Uygulamasını Kullanıma Sundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini bilgileri aktarmak ve ibadetleri kolaylaştırmak amacıyla e-Diyanet uygulamasını tanıttı. Uygulama, Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti gibi birçok içeriği bir arada sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm dijital uygulamaları, e-Diyanet uygulamasıyla bir araya getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Diyanet uygulaması kullanıma sunuldu.

Topluma dini bilgiyi aktarmak, günlük ibadetleri kolaylaştırmak ve Başkanlığın sunduğu dijital hizmetlere tek noktadan erişimi sağlamak amacıyla geliştirilen uygulama, her yaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Birçok içeriğin yer aldığı uygulamada Kur'an-ı Kerim, hadis, namaz vakti, fetva, ibadet, radyo, yayın, aile ve kurumsal gibi kategoriler bulunuyor.

Başkanlığın e-Diyanet uygulaması Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
