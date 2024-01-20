Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen 'darp' olayıyla ilgili inceleme başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen 'darp' olayıyla ilgili inceleme başlattı. Başkanlık, konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen "darp" olayıyla ilgili inceleme başlattı.
Başkanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir camide dün cuma namazı sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili inceleme başlatılarak, müfettiş görevlendirildiği bildirildi.