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Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

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Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun'un dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Altun'un şeriata yönelik paylaşımının ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına saldırdığı ve dini inançlara hakaret ettiği savunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği savunuldu.

Altun'un paylaşımlarının, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, paylaşımın tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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