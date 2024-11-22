Diyanet İşleri Başkanlığı 7. Din Şurası'nda Dijitalleşmenin Din Hizmetlerine Etkileri Ele Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 7. Din Şurası'nda dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla birlikte yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonu da ele alınacak.

Başkanlığın en yüksek istişare organı özelliğini taşıyan şura, 26-28 Kasım tarihlerinde "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla Ankara'da gerçekleşecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve aynı zamanda şuranın genel sekreterliğini yürüten İhsan Çapcıoğlu, AA muhabirine Diyanetin 1993'ten bu yana din şuralarını düzenlediğini bildirdi.

Alanında uzman ve şura konusunda ehil olanların programa davet edildiğini söyleyen Çapcıoğlu, "Bu şuraların her birinin ayrı bir teması oluyor. Tüm komisyonlarda yapılan çalışmalardan elde edilen neticeler oylanıyor ve şura kararları şeklinde kamuoyuyla paylaşılıyor." dedi.

Şuranın ana konusunun dijitalleşen dünyada din hizmetlerinin boyutu üzerine olacağını belirten Çapcıoğlu, "Bu kapsamda dijitalleşmenin din hizmetlerine olan etkisi ve katkısı, dini yayıncılık, yaygın din eğitimi, yurt dışı hizmetleri, bu bağlamda hac ve umre faaliyetleri ve yayın hizmetleri olmak üzere 5 ayrı komisyonda yapılacak çalışmalarla ilgili müzakereler, tebliğler olacak." açıklamasını yaptı.

"Yurt içi ve yurt dışından 300'e yakın katılımcı olacak"

Toplam 25 oturumda 55 tebliğin sunulacağını dile getiren Çapcıoğlu, "Yurt içi ve yurt dışından 300'e yakın katılımcımız olacak. Konu dijitalleşme olduğu için sadece ilahiyat hocalarını davet etmedik. Aynı zamanda iletişim fakültelerindeki akademisyenler, dijital medya içerik üreticileri, yapay zeka mühendisliği alanında çalışanlar ve ülkenin seçkin üniversitelerindeki önde gelen bilim adamları da şurada yer alacak." bilgisini verdi.

Dini bilginin üretilmesi, yayılması ve toplumla buluşturulmasında dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla ilgili halihazırda çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çapcıoğlu, "Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Dijital Yayınlar Dairemiz var. Bu daire kapsamında da birtakım faaliyetler yapılıyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bir dış göz tarafından da yapılan hizmetlerin değerlendirilmesini istiyor." dedi.

Katılımcıların hem teknik hem de iletişim açısından değerlendirmeler yapacaklarını belirten Çapcıoğlu, "Sosyal medyadaki dijital algoritmaların daha iyi anlaşılması, teşkilatın dijital bilgi düzeyinin yükseltilmesi, dini dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması, bu kapsamda özellikle yapay zeka destekli birtakım uygulamaların çalışmalara entegrasyonu gibi başlıklar tartışılacak." diye konuştu.

Şurada da ayrıca fetva hizmetlerinde dijital imkanların nasıl daha etkin kullanılacağıyla ilgili müzakerelerin yapılacağını söyleyen Çapcıoğlu, dijital dönüşüm için altyapı çalışmalarının da ele alınacağını kaydetti.