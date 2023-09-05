Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15 Eylül saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil, sözlü sınava çağrılacak.

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alma şartı aranacak.