Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş grubu çocukları Kur'an kurslarına davet etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı cuma hutbesinde, 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an kurslarına kayıt edilmesi çağrısı yapıldı. Kurslara gelemeyecek çocuklar için çevrimiçi eğitimler düzenleneceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı cuma hutbesinde, "4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. Kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrimiçi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur'an kurslarımıza bekliyoruz" denildi.

Diyanet Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bugünkü cuma hutbesinde, 4-6 yaş grubu çocukların Kur'an kurslarına kayıt edilmesi çağrısı yapıldı. Bugünkü hutbe şöyle:

"Önümüzdeki Pazartesi günü yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz ilim ve irfan yuvası okullarımızla buluşacak. Yavrularımızın milli ve manevi değerlere bağlı, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetişmesi, hepimizin ortak görevidir. Öyleyse İslam'ın emrettiği ilim ufkuyla göz aydınlığı yavrularımızı, aklı, duygusu ve ameli birbiriyle dengeli olan bir mümin olarak yetiştirelim. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. 18 Eylül'de ise bütün Kur'an kurslarımız açılacak olup kayıtlarımız devam etmektedir. Ayrıca kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrimiçi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur'an kurslarımıza bekliyoruz."