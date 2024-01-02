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Diyanet İşleri Başkanlığı 27 mühendis alacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. Başvurular 5-16 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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