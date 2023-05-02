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Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 20 mühendis alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 20 mühendis alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat 12 Mayıs saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranan adayların, Ankara'da yapılacak sözlü sınavda da en az 70 puan alması gerekecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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