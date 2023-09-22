Diyanet İşleri Başkanlığı 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak. Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ???2023 Yılı Mühendis Alımı Sınavı'na başvuran ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerine 'sinav.diyanet.gov.tr' adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.