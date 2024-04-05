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Diyanet İşleri Başkanı Trakya Üniversitesi Camisi'ni İnceledi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trakya Üniversitesi Camisi inşaatında incelemede bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, cami hakkında Erbaş'a bilgi vererek, yapılan çalışmaları anlattı.

Hayırseverler ve üniversite personelinin desteğiyle caminin kaba inşaatının tamamlandığını belirten Tabakoğlu, "Hayırseverlerimizin ve sizlerin desteğiyle üniversitemizin merkezinde, kalbinde yer alan camimizi en hızlı şekilde tamamlamayı temenni ediyoruz." dedi.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Metin Aydoğdu ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk de yer aldı,

Edirne'de kanser bilgilendirmesi yapıldı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Kanser Haftası dolasıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Saraçlar Caddesi'nde stant kuran öğrenciler vatandaşlara erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Öğrenciler yakalarına meme kanserini simgeleyen pembe, akciğer kanserini simgeleyen beyaz kurdele taktı.

Etkinliğe destek veren Doç. Dr. Seda Kurt, AA muhabirine, kanser hastalığında erken teşhisin hayati önem taşıdığını, bu nedenle rutin kontrollerin çok önemli olduğunu kaydetti.

"Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Edirne Yeşilay Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması düzenlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, çocukları zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmek alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmak, yeni neslin bağımlılığa karşı bilinç düzeylerini artırmak, yeteneklerini teşvik etmek amacıyla görsel ve edebi kategorilerde yarışma düzenlendi.

Yarışma sonucunda il birincileri 5 bin lira ödül kazanırken ülke genelinde yapılacak değerlendirme sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 25 bin, ikinci katılımcılara 20 bin, üçüncü katılımcılara ise 15 bin lira ödül verilecek.

Dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak tarafından ödülleri takdim edildi.

Ödül törenin ardından resim sergisi gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Cami Dünya Güncel Haberler

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