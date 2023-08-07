Diyanet İşleri Başkanı'nın 'Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir' sözleri gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı'nın 'Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir' sözlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Erbaş'ın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de 'Günaydın' kelimesini kullandığını belirttiği hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyanet İşleri Başkanı'nın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından, "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" şeklinde bir açıklamasının olduğunun gerçek dışı olduğunu bildirdi. Erbaş'ın, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de "Günaydın" kelimesini kullandığını belirttiği hatırlatıldı. - ANKARA