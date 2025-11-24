Diyanet İşleri Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arpaguş, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Oku emriyle başlayan ilahi çağrıya kulak vererek kendisini yetiştiren ve nesillerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin, hocalarımızın Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Rabbimizden, kendilerini ilim yolunda hizmet eden hayırlı kulları arasına dahil eylemesini niyaz ediyorum.

Bu müstesna gün vesilesiyle bu ulvi ve mukaddes görevi ifa ederken dar-ı bekaya irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgi, şefkat ve muhabbetle eğitim hizmeti sunan tüm öğretmenlerimize sağlık, afiyet ve başarılarının devamını diliyorum."