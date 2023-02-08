Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" Güncel Haberler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Devlet, millet el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezinde deprem mağduru vatandaşları ağırladıklarını ve sıcak yemek ikramında bulunduklarını bildirdi. Devlet ve millet olarak yaraları hep birlikte saracaklarını kaydeden Başkan Erbaş, "Diyanet mobil mutfağımızda hazırladığımız sıcak yemekleri deprem mağduru kardeşlerimize ikram ettik. Maddi ve manevi olarak kardeşlerimizin yanındayız" dedi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Diyarbakır Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yaralarımızı hep birlikte saracağız' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.