Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ünye Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık olarak hem dünya için hem de öbür dünya için insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, "Dünyada yaşadığımız süre içerisinde onların inançlarına, ibadetlerine, eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık olarak hem dünya için hem de öbür dünya için insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, "Dünyada yaşadığımız süre içerisinde onların inançlarına, ibadetlerine, eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Ordu'nun Ünye ilçesinde bugün açılışını yaptığı Gençlik Merkezi'nde gençlerle sohbet etti.

Sohbet sırasında en mutlu olduğu anlardan birinin gençlerle beraber olduğu anlar olduğunu dile getiren Erbaş, gençlerin toplumların istikbali olduğunu vurguladı.

Gençleri Peygamber ahlakıyla ahlaklanmış bir şekilde yetiştiren toplumların kazançlı ve huzurlu toplumlar olduğunu belirten Erbaş, "Peygamber Efendimiz 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyuruyor. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı olarak güzel ahlaklı çocuklar, gençler yetiştirmeyi ilke edindik. Kur'an kurslarımızda hangi yaşta olursa olsun amacımız güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek." diye konuştu.

Erbaş, müftülüklerin toplumun en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem dünya için hem de öbür dünya için insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Dünyada yaşadığımız süre içerisinde onların inançlarına, ibadetlerine, eğitimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in insanların karanlıklardan aydınlığa çıkmaları için gönderildiğine işaret eden Erbaş, "Bizler de Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken bu amaçla öğreneceğiz inşallah. Önce kalbimizi, sonra kendimizi, ailemizi, mahallemizi, toplumumuzu aydınlatmak için gençler olarak büyük bir azimle hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam medeniyetinin ilim, bilgi ve hikmet medeniyeti olduğuna dikkati çekerek, "Hocalarımızın, gençlik koordinatörlerimizin, müftülerimizin gençler için yapmış olduğu rehberliğe dikkat edeceksiniz, bu büyük bir lütuftur. Bu lütuftan ne kadar çok istifade edersek Allah'ın izniyle sizler o kadar hızlı bir şekilde geleceğimize katkı sağlayacak, ahlaklı, inançlı, ibadetli gençler olacaksınız." açıklamasında bulundu.

Erbaş, TDV Kitap Kahve'yi ziyaret etti

Başkan Erbaş ayrıca müftülük binasında bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kitap Kahve'yi de ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Erbaş'a, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek de eşlik etti.