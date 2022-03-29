Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Teravih namazları camilerde kılınacak

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenen '2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Erbaş, ramazan ayına yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "1 Nisan Cuma akşamı kılacağımız ilk teravih namazının ardından cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek ramazan ayına girmiş olacağız. 2 yılı aşkın süredir dünyamızı etkisi altına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu yıl ramazan ayını daha bir heyecanla idrak edeceğiz. Teravihlerimizi, sahurlarımızı, iftarlarımızı kısacası ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah" diye konuştu.

Ali Erbaş, doğruluğun en çok ihmal edildiği ve yalanın en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal medya mecralarının geldiğini, internette ve sosyal paylaşım platformlarında birtakım insanların her türlü yalanı üretip paylaşabildiğini söyledi. Erbaş, "Oysa duyduğumuz bir haberin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak, yalanın yayılmasına sebebiyet vermek, her şeyden önce kul hakkı olarak büyük bir vebaldir. Toplumsal birlik-beraberliğin zeminine yerleştirilmiş bir dinamittir. Onun için bu yıl ramazan ayı boyunca doğruluk temasını gündemimize alıp etraflıca işleyerek bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.