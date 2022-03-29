Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazı camilerde cemaatle kılınacak"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın eğitim binasındaki konferans salonunda düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Huriye Martı ve başkanlığın ilgili personelleri katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, bu yıl 'Ramazan ve Doğruluk' temasıyla düzenlenecek olan faaliyetlerin tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, Ramazan ayının bir paylaşma mevsimi olduğunu, acının ve hüznün paylaşılarak hafifletilmesi gerektiğinin altının çizdi.

ERBAŞ'TAN SOSYAL MEDYA VURGUSU

Doğruluğun en çok ihmal edildiği ve yalanın en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal medya mecralarının geldiğini söyleyen Erbaş, internette ve sosyal paylaşım platformlarında birtakım insanların her türlü yalanı üretip fütursuzca paylaşabildiğini, duyulan bir haberi doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalanın yayılmasına sebebiyet vermenin büyük bir vebal olduğunu belirtti. Erbaş, bu yıl Ramazan ayı boyunca "doğruluk" temasını gündemlerine alıp etraflıca işleyerek bir duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

"VAKİT NAMAZLARINDA, TERAVİHLERDE, MUKABELELERDE CAMİLERİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA ŞENLENDİRELİM"

Ramazan ayının çocukların inanç, ibadet ve merhamet eğitimi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Erbaş, camilerin çocuklarla güzel, gençlerle anlam içerdiğini hatırlatarak, "Ebeveynler olarak bizlere düşen, çocuklarımızı bu ayın feyzinden ve camilerimizin manevi atmosferinden azami derecede istifade ettirmenin gayreti içinde olmaktır. Onları, İslam'ın hayat veren ve insanı güzelleştiren ilkeleriyle buluşturmaya katkı sağlayacak ortamlar hazırlamaktır. Bu sebeple sahurun bereketini, orucun lezzetini ve iftarın sevincini bizzat tatmaları için onları teşvik edelim, destekleyelim. Vakit namazlarında, teravihlerde, mukabelelerde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirelim. Birlikte ibadet etmenin güzelliğini tatsınlar. Zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair tatlı hatıralar biriktirsinler" diye konuştu.

"TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE CEMAATLE KILINACAK"

Salgın hastalık sebebiyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarının camilerde cemaatle birlikte kılınacağını ve bunun heyecanını yaşadıklarını söyleyen Ali Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere ve hassasiyetlere riayet edilmesi gerektiğini, cami ve mescitlerde alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.

Erbaş, 2022 yılı Ramazan ayında yapılacak faaliyetleri şöyle sıraladı:

"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır. Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak Ramazan'ın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler. Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde 'Hatimle Teravih Namazı' kılınacak inşallah. 'Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı', Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Ramazan ve Doğruluk' temalı kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel web sitesi (ramazan.diyanet.gov.tr) milletimizin hizmetinde olacaktır inşallah. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Ayrıca hocalarımız, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, konferans salonlarında yüz yüze olmak üzere yerel TV-Radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaktır."

"İNANÇ VE İBADETLERİMİZLE İLGİLİ KONULARIN YERSİZ VE ANLAMSIZ TARTIŞMALARA MALZEME YAPILMASI, KABUL EDİLEBİLİR BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dini duyguların yoğunlaştığı zamanları, toplumu sahih dini bilgiyle buluşturmak için bir imkan olarak gördüklerini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medyada ve sosyal medya mecralarında zaman zaman insanların dini konulardaki ilgisinin ve hassasiyetinin suiistimal edildiğine şahit olmanın kendilerini derinden üzdüğünü anlattı. Erbaş, inanç ve ibadetlerle ilgili konuların yersiz ve anlamsız tartışmalara malzeme yapılmasının kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını vurgulayarak, "Açıkça ifade edeyim ki inanç ve ibadetlerimizle ilgili konuların yersiz ve anlamsız tartışmalara malzeme yapılması, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Kaynağı belli olmayan, insanımıza faydası bulunmayan, hayatımıza değer katmayan hususların sırf reyting ve beğeni toplamak için gelişigüzel şekilde ekranlara taşınması, büyük bir vebaldir. Bu yüzden başta televizyon ve radyo kanalları olmak üzere, sosyal medya mecralarında yahut belediyelerin Ramazan etkinliklerinde program yapan, yazan, konuşan herkesin, sorumluluk bilinciyle hareket ederek söz ve davranışlarında zarif, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmasını; hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan uzak durmasını özellikle istirham ediyorum. Etkinliklerin teravih namazı sonrasına bırakılmasını gençlerin teravih namazıyla etkinlik arasında tercih etmek mecburiyetinde bırakmak kabul edilebilir bir şey değildir. Lütfen etkinlikleri teravih sonrasına bırakalım" ifadelerini kullandı.

Son olarak Erbaş, TDV'nin Ramazan yardım programı çerçevesinde yardım kartları, gıda paketi, iftar kumanyası, bayramlık kıyafet gibi yardımlarla 1 milyon civarında insana ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Yunus Özkan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel