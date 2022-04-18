Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV bağışçıları ile iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından vakıf bağışçıları için düzenlenen iftar programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, TDV'nin iyilik zeminini hazırlayan bir vakıf olduğunu belirterek, "Bizim iyilik yapmamıza vesile oluyor." ifadesini kullandı.

Yeryüzünün iyilik ile güzelleşeceğini ve hedeflerinin bu olduğunu anlatan Erbaş, "TDV'nin logosunun altında 'yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar' yazıyor. Dünyanın her yerinde inancı ne olursa olsun bütün insanlar huzur içerisinde olsun. Bizim dinimizin hedefi esasında bütün insanlık. Peygamber Efendimizin Arafat'ta okuduğu Veda Hutbesi'nde 'Ey İnsanlar' diye hitap etmesinin hikmeti burada yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, TDV'nin 1003 şubesinin olduğunu ve yurt içi ile yurt dışında mazlumlara ve mağdurlara ulaşmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yardım götürdüğümüz yerlerde insanların TDV yeleğinin üzerindeki Türk bayrağına koşup da o bayrağı öpmesi var ya, o bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin, Türk milletinin ne kadar cömert, ne kadar paylaşımcı, ne kadar yardımlaşma ruhu ile dolu olduğunu gösteriyor. 2019 yılında örneğin sadece Kurban Bayramı'nda biz 149 ülkeye ulaştık. Ramazan aylarında 100 civarında ülkeye ulaşıyoruz elhamdülillah. Peygamber Efendimizin, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadis-i şerifini en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz."

TDV'nin çalışmalarından da bahseden Erbaş, "TDV'nin her yurdu bir okul gibi çalışıyor. Hayır ile sosyal hizmetlerimiz var. Ramazan yardımları, vekalet yoluyla kurban çalışmaları, eğitim hizmetleri, yurt dışı ve yurt içi kriz bölgeleri, su kuyusu, yetim çalışmaları, inşaat ve teknik hizmetler müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar, yurt dışı ve yurt içi cami hizmetleri, Kur'an kursu hizmetleri gibi çalışmalarımız var." bilgisini paylaştı.

İftar programına Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ve Türkiye Diyanet Vakfı bağışçıları ile aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programının ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde teravih namazını kıldırdı.