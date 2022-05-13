ALİ ERBAŞ ÜSKÜDAR'DA '8'İNCİ GENÇLİK FUARI'NIN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)'in düzenlediği, 'Denge ve Alem' temalı 8. Gençlik Fuarı'nın açılışını yaptı. Erbaş, "Dengemizin bozulmaması için, alemdeki dengenin insanlığa da yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir" dedi.

"MEDENİYETİMİZİN GENÇLERİ OLARAK ELİMİZDEN KİTAP VE KALEMİN DÜŞMEMESİ GEREKİYOR"

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, denge ve alem konusuyla ilgili bir konuşma yaptı. 39 gençlik kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuar, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel