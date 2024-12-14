Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Vahdet ve Zulüm Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Vahdet ve Zulüm Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyalarında yaşanan sorunların temel nedeninin Müslümanların dağınıklığı ve vahdet eksikliği olduğunu belirtti. Filistin'de yaşanan trajedilere dikkat çekerek, Müslümanların birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam coğrafyalarını örseleyen sorunların en büyük sebebi, Müslümanların dağınıklığı, parçalanmışlığı ve tevhit inancının gereği olan vahdeti gerçekleştirememiş olmalarıdır." dedi.

Erbaş, İstanbul'da düzenlenen "2. Uluslararası Ümmetin Hatipleri ve Aksa Muhafızları Konferansı"na katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erbaş, İslam'ın inanca dair en önemli ilkesinin tevhit olduğunu belirterek, İslam ümmetinin en önemli vasfı vahdetin tevhit inancının muktezası olduğunu söyledi.

Müslümanların, tevhit inancı etrafında ümmet şuuruyla birleşmeleri gerektiğinin altını çizen Erbaş, Müslümanların birlik, beraberlik içinde hareket etmelerinin imani gereklilik olduğunu dile getirdi.

Erbaş, İslam toplumlarını ayakta tutan ve güçlü kılan en önemli unsurun Müslümanların bu bilinçle hareket etmeleri olduğunu vurguladı.

Müslümanların vahdet bilincinden uzak düştüğü her dönemde son derece girift sorunlara, devasa sıkıntılara düçar olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Şu an ümmet coğrafyamızda yaşanan acıların, trajedilerin temelinde bu hazin gerçek bulunmaktadır. Bugün ümmet coğrafyamız, maalesef tarihin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. Müslümanlar, korkunç zulümlere, katliamlara maruz kalmaktadır. İşte, Filistin'de yaşananları görüyorsunuz. Gazze'de uygulanan soykırım yüreklerimizi parçalamakta, duygu ve düşüncelerimizi tarumar etmektedir. Filistin'de bir asra yakındır büyük zorluklar ve sıkıntılar içinde hayatta kalma mücadelesi veren Müslümanlar, son bir yıldır tarihte benzeri görülmemiş katliama ve soykırıma maruz kalmaktadır. Çocuklar, kadınlar ve masum siviller katledilmekte, güvenli diye ilan edilen bölgeler bile bombalanarak bir millet topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır."

"Annelerin feryadı arşa yükselirken hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugün dünyada yaşanan her travmanın, küresel emperyalizmle yakından ilişkili olduğuna işaret ederek, "Zira mazlum coğrafyalar üzerine sömürge kurarak varlığını devam ettirenler, gittikleri her yere savaş, zulüm, kaos ve nihayetinde ölüm götürmüşlerdir ancak önemle ifade etmeliyim ki İslam coğrafyalarını örseleyen sorunların en büyük sebebi, Müslümanların dağınıklığı, parçalanmışlığı ve tevhit inancının gereği olan vahdeti gerçekleştirememiş olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

İslam coğrafyalarında yaşanan zulüm ve trajedilere son verme sorumluluğunun öncelikle Müslümanların omuzlarında olduğunu belirten Erbaş, "Bir Müslüman olarak bizler, Gazze'de yaşanan ve vicdanları yaralayan bu elim hadiseler karşısında duyarsız kalamayız. Bebekler hunharca katledilirken başımızı başka tarafa çeviremeyiz. Annelerin feryadı arşa yükselirken hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız. Masum insanların parçalanmış bedenleri sokaklara saçılırken hayatımızı normal bir şekilde sürdüremeyiz. Bu vahşeti durduracak, mazlumları kurtaracak bir irade ortaya koymak, imanımızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Alimlerimiz, adaletin sesi ve toplumların ahlaki pusulası olmalı"

Erbaş, Müslümanlara hayatı zindan eden tüm kötülüklerin ortadan kaldırılması için behemehal yekvücut olarak harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu noktada alimlerimize, vaizlerimize, hatiplerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Alimlerimiz, adaletin sesi ve toplumların ahlaki pusulası olmak durumundadır. Alimlerimizin, bulundukları her yerde, her fırsatta kötülüklere karşı toplumsal bir farkındalık oluşturma sorumluluğu vardır. Hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, mazlumların yanında durmak, zalimlere karşı tavır almak, öncelikle ve özellikle alimlerimizin görevidir. Adaletin tesis ve tecellisine katkı sağlamak ve insanlara ideal, umut ve güven aşılamak, alimlerimizin vazifesidir."

İslam ülkelerinden 400 alimin iştirakiyle iki gün sürecek konferansa Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mescid-i Aksa Eminleri Heyeti Başkanı Dr. Essam Beşir, İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
img

Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.