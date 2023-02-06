Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Türk Kızılayın kan bağışı çağrısına destek Açıklaması

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Türk Kızılayın kan bağışı çağrısına destek Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık mensupları başta olmak üzere tüm milleti Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kan bağışında bulunmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık mensupları başta olmak üzere tüm milleti Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kan bağışında bulunmaya davet etti.

Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle en yakın Kızılay kan bağışı noktalarına müracaat edilerek kan bağışında bulunulması önem arz etmektedir. Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title