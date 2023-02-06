Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Türk Kızılayın kan bağışı çağrısına destek Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık mensupları başta olmak üzere tüm milleti Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kan bağışında bulunmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık mensupları başta olmak üzere tüm milleti Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kan bağışında bulunmaya davet etti.

Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle en yakın Kızılay kan bağışı noktalarına müracaat edilerek kan bağışında bulunulması önem arz etmektedir. Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.