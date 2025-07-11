Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, " Srebrenitsa'da, Gazze'de, Filistin'de ve mazlum coğrafyalarda yapılanları unutmayacak, unutturmayacak ve zalimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Erbaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa'nın göbeğinde, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen soykırımın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen yaşanan acının hala yürekleri yakmaya devam ettiğini belirtti.

Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Bu elim hadiseyi yüreğimizde derin bir hüzünle anarken, ne yazık ki bugün Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda zalimler eliyle aynı acılar sürdürülüyor. İnanıyor ve biliyoruz ki Srebrenitsa'daki katiller uluslararası mahkemelerde ve insanlık önünde zalimlikleri tescil edilerek nasıl hesap verdilerse, bugün Gazze ve diğer mazlum coğrafyalarda zulmedenler de hem bu dünyada hem de ahirette hesap verecek ve yaptıklarının bedelini ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünü hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Filistin'de ve mazlum coğrafyalarda yapılanları unutmayacak, unutturmayacak ve zalimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen kardeşlerimize ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zalimlerin zulmü altında şehit düşen tüm kardeşlerimize yüce Rabb'imizden rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."